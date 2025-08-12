Das Abmantelungswerkzeug Knipex Ergostrip PV ist für das präzise Abmanteln und Abisolieren von zähen Photovoltaik-Kabeln konzipiert. Es ist einzeln oder im neuen PV-Installationsset von Knipex erhältlich. Der Zangenhersteller Knipex hat ein spezielles Abmantelungswerkzeug vorgestellt, das das Unternehmen für die Anforderungen der Photovoltaik-Branche entwickelt hat. Aufbauend auf dem Ergostrip-Design bietet die neue Variante Ergostrip PV zusätzliche Funktionen und optimierte Eigenschaften, um PV-Installationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver