12. August 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") auf SEDAR+ eingereicht hat, der die erste Mineralressourcenschätzung für vier Lagerstätten im zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt MPD im Süden von British Columbia unterstützt. Mineralschätzungen für drei weitere mineralisierte Zonen werden derzeit entwickelt und werden für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2025).

Highlights

- Umfangreiche erste Kupfer-Gold-Mineralressource ("MRE") für vier der sieben bisher abgegrenzten mineralisierten Zonen bei MPD: Gate, Ketchan, Man und Dillard. Abbildung 1

- Angezeichnete Mineralressource: 56,4 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 0,42 % Kupferäquivalent (CuEq) für 385 Millionen Pfund (Mlb) Kupfer (Cu) und 0,25 Millionen Unzen (Moz) Gold (Au). Tabelle 1

- Abgeleitete Mineralressource: 240,7 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 0,33 % Kupferäquivalent (CuEq) für 1.291 Millionen Pfund (Mlb) Kupfer (Cu) und 0,96 Millionen Unzen (Moz) Gold (Au). Tabelle 1

- Die MRE wurde unter Verwendung von Tagebau-Design-Grubenhüllen zur Begrenzung der Ressourcenmodelle und einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq definiert. Sensitivitätsfälle mit niedrigeren Cutoff-Gehalten weisen deutlich höhere Tonnagen und Metallgehalte auf. Tabelle 2

- Die Mineralisierung bleibt innerhalb und außerhalb der MRE-Pit-Shells in mehrere Richtungen und in der Tiefe für eine Erweiterung offen.

- Die vollständige MRE für alle sieben mineralisierten Zonen bei MPD soll im vierten Quartal fertiggestellt werden, wobei drei weitere mineralisierte Zonen (West, Adit und South) hinzukommen werden, wo derzeit im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 des Unternehmens Bestätigungs- und Infill-Bohrungen durchgeführt werden (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2025).

- Die höhergradige, oberflächennahe Mineralisierung, die in den Zonen West, Adit und South identifiziert wurde, könnte einen wichtigen Beitrag zur vollständigen MRE leisten. Abbildung 1

- Der Bericht ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Abbildung 1: MPD-Projekt - Lageplan und Mineralressourcen/mineralisierte Zonen

Erste Mineralressourcenschätzung

Die Bohrlochdichte im zentralen Teil der Zone Gate war ausreichend, um eine angezeigte Ressource von 56,4 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,42 % CuEq zu ermitteln. Die abgeleiteten Ressourcen in den Zonen Man, Dillard, Ketchan und Gate belaufen sich auf insgesamt 240,7 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,33 % CuEq (siehe Tabelle 1). Die abgeleitete Ressource in Gate ist peripher zur angezeigten Ressource. Abbildung 2 zeigt die MRE- Grubenhüllen, die die "Reasonable Prospects of Eventual Economic Extraction" (RPEEE, begründete Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung) stützen.

Tabelle 1: MPD-Erstschätzung der Mineralressourcen

MPD Initial Mineral Resource Estimate - Part 1 (4 of 7 zones) Zone Resource Category Tonnes Average Grade Metal Content (Mt) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) CuEq (%) Cu (Mlbs) Au (Moz) Ag (Moz) CuEq (Mlbs) Gate Indicated 56.4 0.31 0.14 1.18 0.42 385 0.25 2.14 522 Gate Inferred 114.5 0.27 0.13 1.07 0.36 681 0.48 3.94 909 Man Inferred 8.3 0.17 0.30 0.56 0.37 31 0.08 0.15 68 Dillard Inferred 51.9 0.20 0.09 0.39 0.26 229 0.15 0.65 298 Ketchan Inferred 66.0 0.24 0.12 1.09 0.33 349 0.25 2.31 480 Total Indicated 56.4 0.31 0.14 1.18 0.42 385 0.25 2.14 522 Total Inferred 240.7 0.24 0.12 0.91 0.33 1,291 0.96 7.05 1,754

Anmerkungen:

1. Die Mineralressourcen wurden anhand der Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee ausgearbeitet und vom CIM Council angenommen wurden.

2. Auf die MRE-Modelle innerhalb der Grubenhüllen wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuEq angewendet.

3. Bei der Optimierung der Grubenhülle wurden die aus metallurgischen Testarbeiten abgeleiteten durchschnittlichen Ausbeutungsraten von 82 % Cu, 60 % Au und 54 % Ag, ein Wechselkurs von 1,35 CAD:USD, Abbaukosten von 2,3 C$/t, Verarbeitungskosten von 8,5 C$/t und eine Grubenneigung von 45 Grad zugrunde gelegt.

4. Die Kupferäquivalenz (CuEq) und die einschränkenden Grubenhüllen gehen von Metallpreisen (US$) von 4,2 $/lb Kupfer, 2.600 $/oz Gold, 30 $/oz Silber aus.

5. Die verwendete Kupferäquivalenzgleichung lautet: CuEq(%) = Cu(%) + Au(g/t) x 0,6606 + Ag(g/t) x 0,0069

6. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in der Zukunft in Mineralreserven umgewandelt werden. Das MRE kann wesentlich von Überlegungen beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Genehmigungen, rechtliche, soziopolitische und ökologische Fragen, Marktbedingungen oder andere Faktoren.

7. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Es kann sein, dass sich die Summen aufgrund von Rundungen, wie in den Berichterstattungsrichtlinien vorgeschrieben, nicht addieren.

Abbildung 2: MPD-Projekt - RPEEE-Schalen zur Eingrenzung der ersten Mineralressourcenschätzung

Cutoff-Gehalt Sensitivitätfälle

Zusätzlich zum Basis-Cutoff-Gehalt ("COG") von 0,2 % CuEq wurde eine Reihe von Cutoff-Gehalten zwischen 0,12 % und 0,22 % CuEq auf die Ressourcenmodelle angewendet, um die potenziellen Auswirkungen auf die Tonnage, den Gehalt und den Metallgehalt zu bewerten (Tabelle 2). Fälle mit niedrigeren Cutoff-Gehalten zeigen einen deutlichen Anstieg der Tonnage und des In-Situ Metallgehalts bei gleichzeitigem Rückgang der Durchschnittsgehalte. Die Werte in den COG-Sensitivitätsfällen dienen nur zu Vergleichszwecken und sollten nicht als Mineralressourcen betrachtet werden.

Tabelle 2: Übersicht der Sensitivitätsfälle des Cut-Off-Gehalts

MPD Initial Mineral Resource Estimate & Cut-Off Grade Sensitivity Scenarios Cut-Off Grade Indicated Inferred (CuEq %) Tonnes (Mt) CuEq (%) CuEq (Mlbs) Tonnes (Mt) CuEq (%) CuEq (Mlbs) 0.22 50.6 0.44 491 204.5 0.35 1,578 0.20 56.4 0.42 522 240.7 0.33 1,754 0.18 62.4 0.39 537 281.7 0.31 1,936 0.15 72.3 0.36 574 355.6 0.28 2,183 0.12 82.4 0.33 600 435.6 0.25 2,415

Anmerkungen:

1. Die Kupferäquivalenz (CuEq) geht von Metallpreisen (US$) von 4,2 $/lb Kupfer, 2.600 $/oz Gold, 30 $/oz Silber aus.

2. Der CuEq-Wert basiert auf den durchschnittlichen Ausbeuten, die sich aus den metallurgischen Testarbeiten ergeben, die im Rahmen der Grubenoptimierung durchgeführt wurden. Die durchschnittlichen Ausbeutungsraten sind: Cu 82 %, Au 60 % und Ag 54 %.

3. Die verwendete Kupferäquivalenzgleichung lautet: CuEq(%) = Cu(%) + Au(g/t) x 0,6606 + Ag(g/t) x 0,0069

Qualifizierte Person

Der Bericht wurde von Alfonso Rodriguez, M. Sc., P.Geo (Apex Geoscience Ltd), James Gray, P.Geo (Advantage Geoservices Ltd) und Shane Tad Crowie, P. Eng. (JDS Energy and Mining Inc.) erstellt, die alle unabhängige qualifizierte Personen im Sinne der NI 43-101 sind. Das Datum des Inkrafttretens des Berichts ist der 25. Juni 2025.

Die MRE wurde von James Gray, P.Geo., von Advantage Geoservices Ltd. unter Mitwirkung von Tysen Hantelmann, P.Eng., von JDS Energy & Mining Inc. für die Cutoff-Gehalt und die Optimierung der Grubenhüllkurve sowie Shane Tad Crowie, P.Eng., von JDS Energy & Mining Inc. für die metallurgischen Parameter, in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum von 2014 und der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 43-101 ("NI 43-101"). James Gray, Tysen Hantelmann und Shane Tad Crowie sind unabhängige qualifizierte Personen gemäß NI 43-101 und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dave Skelton, P.Geo. (AB), Vice President Exploration und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten technischen Informationen genehmigt und überprüft. Die hierin genannten historischen Arbeiten stammen nach Überprüfung der verfügbaren Unterlagen durch Kodiak aus zuverlässigen Quellen, die den damaligen Branchenstandards entsprachen. Das Unternehmen hat jedoch nicht alle historischen Arbeiten unabhängig überprüft, und der Leser wird auf deren Genauigkeit hingewiesen.

Gewährung von Aktienoptionen

Kodiak hat außerdem 32.000 Aktienoptionen (die "Optionen") an einen Berater des Unternehmens gewährt. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 0,63 CAD pro Aktie ausgeübt werden, wobei 1/3 sofort und 1/3 danach jährlich unverfallbar wird. Die Optionen wurden gemäß dem von den Aktionären genehmigten Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange sowie allen geltenden gesetzlichen Haltefristen.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Schätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen wurde im Juni veröffentlicht und unterstreicht bereits die Größe und das Potenzial des Projekts. Die Bohrergebnisse aus den verbleibenden drei Zonen des Kodiak-Explorationsprogramms 2025 werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und vielen ununtersuchten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie "voraussichtlich", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "können", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80672Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80672&tr=1



