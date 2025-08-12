Paris / London / Zürich - Die Anleger an Europas Börsen haben sich auch am Dienstag zurückgehalten. Sie warten auf US-Inflationsdaten, die 14.30 Uhr anstehen. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,19 Prozent auf 5321,43 Punkte. Ähnlich sah es an den Börsen ausserhalb des Euroraums aus. Der Schweizer SMI tendierte kaum verändert, während es für den britischen FTSE 100 um 0,32 Prozent auf 9.158,93 Punkte nach oben ging. Die verhaltene Tendenz hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab