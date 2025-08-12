Aufgrund des deutlichen Rückgangs des Photovoltaik-Zubaus im ersten Halbjahr 2025 hat der Bundesverband des Solarhandwerks (BDSH) einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der kurzfristig Orientierung geben und langfristig den Photovoltaik-Ausbau sichern soll. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat am Wochenende angekündigt, die Einspeisevergütung für kleinere Photovoltaik-Anlagen abzuschaffen - wie der Solarserver berichtete. Sie hat jedoch bislang eine konkrete Nachfolgeregelung vorgelegt. Aus Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver