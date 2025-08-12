© Foto: Bayer AGDie Leverkusener sichern sich die Rechte an einem vielversprechenden Krebsmedikament und investieren bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar in eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen Kumquat Biosciences.Der deutsche Pharmariese arbeitet weiter daran, sein Medikamentengeschäft durch gezielte Übernahmen und Partnerschaften zu stärken. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz für die Bestseller Xarelto und Eylea, die in den letzten Jahren von günstigeren Nachahmerpräparaten bedrängt wurden, ist die Erweiterung des Produktportfolios eine wichtige Maßnahme, um das Wachstum in der Zukunft zu sichern. Deshalb nimmt das Unternehmen von CEO Bill Anderson nun 1,3 Milliarden US-Dollar in die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE