Hannover Rück legt neue Zahlen vor und übertrifft die Erwartungen, stärkt ihre Bilanz und hält trotz Marktunsicherheiten am ehrgeizigen Jahresziel fest.Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Dank einer moderaten Großschadenbelastung nach dem teuren ersten Quartal kletterte der Nettogewinn auf 833 Millionen Euro - ein Anstieg von fast 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 603 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 792 Millionen Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr summierte sich der Gewinn auf 1,3 Milliarden Euro - ein Plus von 13,2 Prozent.
