Trump vollzieht überraschend eine Kehrtwende und lobt den Intel-Chef, den er kurz zuvor noch scharf attackiert und zum Rücktritt aufgefordert hatte.Nur wenige Tage nach seiner scharfen Rücktrittsforderung gegen den Chef des Chipherstellers Intel hat US-Präsident Donald Trump überraschend versöhnliche Worte gefunden. Nach einem Treffen im Weißen Haus lobte Trump die "tolle Geschichte" und den "beeindruckenden Aufstieg" von Intel-CEO Lip-Bu Tan - eine deutliche Abkehr von seinem Ton der Vorwoche. "Sein Erfolg und Aufstieg sind eine tolle Geschichte", schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Tan werde in den kommenden Tagen mit Regierungsmitgliedern Zeit verbringen und dem
