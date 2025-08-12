Wells Fargo erwartet für Nvidia vor den Quartalszahlen kräftigen Rückenwind. Neue Prognosen schüren Hoffnungen auf einen deutlichen Kursschub in den kommenden Monaten.Wells Fargo sieht für Nvidia kurz vor den Quartalszahlen Ende August deutliches Aufwärtspotenzial. Die Bank hob ihr Kursziel von 185 auf 220 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Aaron Rakers begründete den Optimismus mit starken Nachfragezahlen im laufenden Quartal und Berichten, wonach Nvidia gemeinsam mit AMD eine Vereinbarung mit der US-Regierung erzielt hat. Demnach dürfen beide Hersteller ihre in China gefragten H20- und MI308-Chips wieder exportieren - im Gegenzug fließen 15 Prozent der …Den vollständigen Artikel lesen ...
