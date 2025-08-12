© Foto: Dall-EJPMorgan sieht für CoreWeave trotz kurzfristiger Risiken großes Potenzial und erwartet, dass die KI-Strategie des Unternehmens langfristig aufgeht.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von CoreWeave sorgt JPMorgan für neue Impulse: Analyst Mark Murphy hat das Kursziel für die Aktie des Cloud-Computing-Spezialisten von 66 auf 135 US-Dollar angehoben. Murphy bekräftigte zudem seine Overweight-Einstufung. Hintergrund der optimistischen Einschätzung ist vor allem ein im Frühjahr unterzeichneter Fünfjahresvertrag mit OpenAI im Volumen von 11,9 Milliarden US-Dollar. CoreWeave soll dabei Rechenzentren für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen bereitstellen - ein Großauftrag, der nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
