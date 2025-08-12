© Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-Bildfunk - Deutsche Presse-Agentur GmbHGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Tecan, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, …Den vollständigen Artikel lesen ...
