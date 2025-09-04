Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 36

Ausschließlich in den Wohnungsbau in den drei großen Städten Warschau, Posen, Lodz und demnächst auch Breslau und Krakau. 80.000 Wohnungen sind die erste Größenordnung, wofür teilweise die soeben aufgelegte Wandelanleihe im Volumen von 288 Mio. € dient. Polen wächst zurzeit mit rd. 5 % im BIP und die Immobilienpreise in den Städten steigen um etwa 4 % p. a. Wer folgt diesem Vorbild?Der Wohnungsbedarf entspricht den Problemen in Deutschland und die Sparquote der Polen liegt über 13 %. Das ergibt eine neue Einschätzung für Immobilieninvestitionen in Europa. Eine interessante Wette?Resümee: Auf das Management kommt es an, was in der gegenwärtigen unklaren Konjunkturlage als neue Idee umsetzbar ist und zu einer neuen Einschätzung führt. Mit Politikentscheidungen hat dies nichts zu tun.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Sommer-Konsolidierung ist der letzte Akt- Investitionen gelten als Schlüssel für die Zukunft- RHEINMETALL wagt den Quantensprung- Interessante Ausgangslange für SCHAEFFLER- SDAX: Bescheidene Berichtssaison als Chance?- Erst KI, jetzt kommt die Raumfahrt- MARVELL TECHNOLOGY mit Kursrutsch - Und nun?Ihre Bernecker Redaktion /