PARIS (dpa-AFX) - Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr haben die Aktien von Valneva am Dienstag angetrieben. Die Papiere des französischen Impfstoffherstellers schnellten im frühen Handel um rund 15 Prozent auf 4,17 Euro nach oben und erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Gegen Mittag gewannen sie noch gut 9 Prozent.

Valneva habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastiaan van der Schoot von Van Lanschot Kempen. Die Resultate zeugten von einem anhaltenden Umsatzwachstum und einer verbesserten Bruttomarge. Am Markt hieß es, der Fokus verlagere sich nun auf die bevorstehende Bekanntgabe der Ergebnisse für Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, der in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt wurde./la/jha/