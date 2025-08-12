Von Kirsty Desson, Investment Director, Smaller Companies Equities, Aberdeen Investments Small Caps stehen wieder im Rampenlicht. Von Europa bis Asien erzielen agile kleine Unternehmen eine Outperformance. Ist es an der Zeit, klein zu denken? Seit US-Präsident Trump den 2. April zum "Liberation Day" erklärt hat, haben globale Small Caps ihre Large-Cap-Pendants hinter sich gelassen. Die Rally hat zwar einige überrascht, doch unserer Meinung nach spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab