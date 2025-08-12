Mit einer neuen Steuereinheit lassen sich bis zu vier Speicher parallel betreiben, was eine maximale Ausgangsleistung von 4,8 Kilowatt ins Hausnetz ermöglicht. Das Komplettsystem kann bis zu 14,4 Kilowatt Gleichstrom aus der Photovoltaik-Anlage direkt in die Batteriespeicher laden. Mit dem "Anker Solix Solarbank Multisystem" stellt der chinesische Hersteller eine skalierbare Energielösung für den Einsatz im Eigenheim vor. Neu ist die zentrale Steuereinheit "Power Dock", über die Nutzer mehrere Speicher von Anker parallel betreiben können. Nach einem für September angekündigten Software-Update ...Den vollständigen Artikel lesen ...
