Die Aktie von Bayer steht aktuell bei 25,56 EUR und bleibt trotz einer großen strategischen Übernahme unter Druck. Mit einem milliardenschweren Einstieg in die Präzisionsonkologie will der Konzern seine Pharmasparte zukunftsfähig machen - doch die anhaltenden Rechtsrisiken rund um Glyphosat überschatten die Pläne.Milliardendeal für Präzisionsmedizin Bayer kauft von Kumquat Biosciences die Rechte an einem innovativen Krebsmedikament in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de