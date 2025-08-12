Die Marke war bei der installierten DC-Leistung bereits zu Jahresbeginn erreicht. Das Overpowering der Photovoltaik-Anlagen liegt bei durchschnittlich 9,3 Prozent. Mit Beginn der neuen Woche fiel die Marke von 100 Gigawatt AC-Leistung bei den in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen. Dies zeigt eine neue Auswertung von Energy-Charts vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Die 100 Gigawatt beziehen sich auf die Ausgangsleistung der Wechselrichter. Bei der installierten DC-Leistung erreichte Deutschland den Meilenstein von 100 Gigawatt bereits zu Jahresbeginn. "Aus Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
