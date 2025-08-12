Tesla: Ausbruch aus der Dreiecksformation!

Aktie des E-Auto-Pioniers vor dem nächsten Sprung?

Rückblick

Die Aktie von Tesla konnte im April bei 218 USD eingesammelt werden. Danach ging es steil bis fast 370 USD nach oben. Aktuell korrigiert das Papier in einer Dreiecksformation. Die kurzfristige Entwicklung in den letzten Tagen zeigt, dass der Kurs aus dieser Dreiecksformation nach oben ausgebrochen ist.

Tesla-Aktie: Chart vom 12.08.2025, Kürzel: TSLA Kurs: 344.29 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das charttechnische Bild der Tesla-Aktie ist aktuell vielversprechend. Der Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck ist ein starkes bullisches Signal. Sollte der Kurs über dem oberen Schenkel des Dreiecks bleiben, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung bevorstehen. Ein mögliches Kursziel wäre das Mai-Pivot-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fehlausbruch, bei dem der Kurs schnell wieder in das Dreieck zurückfällt, wäre ein negatives Signal. Unterhalb der GDs 20/50 wären wieder die Bären am Drücker.

Meinung

Der Chart, der einen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck abbildet, wird durch aktuelle Nachrichten gestützt. Die positiven Aussichten im Bereich der Roboter-Taxis und der FSD-Technologie sowie die Anzeichen für eine starke Nachfrage nach dem Model Y sind die treibenden Kräfte hinter der jüngsten Aufwärtsbewegung. Weiters hat der Vorstand von Tesla ein neues Gehaltspaket für Elon Musk angekündigt, dass einem bereits früher in der Kritik stehenden Plan ähnelt. Investoren sehen dies positiv, da es die langfristige Bindung Musks als CEO an das Unternehmen sichert.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.09 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 31.50 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.