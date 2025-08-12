Die WEB Windkraft AG feiert gewissermaßen ein Jubiläum. Tatsächlich kann ab sofort die 20. Unternehmensanleihe gezeichnet werden. Insgesamt 20 Millionen Euro will der Pionier in Sachen Erneuerbare damit aufnehmen (auf 9 Jahre). Und wie du vielleicht weißt, sind auch einige Projekte in der Pipeline. Hier eine Übersicht: Weavers Mountain (Kanada): größtes Einzelprojekt, ein Windpark mit 94,4 Megawatt Gesamtkapazität; Weitere Windparks in Frankreich und Deutschland; Photovoltaik-Kraftwerk in Österreich mit rund 11 Megawatt Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
