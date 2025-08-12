Das neue Modul für private Photovoltaik-Dachanlagen hat einen Wirkungsgrad von 23,5 Prozent. N -Typ-Zellen, bifaziales Design und ein Temperaturkoeffizient von -0,26 Prozent sollen auch bei starker Hitze für hohe Erträge sorgen. Winaico bringt mit "WST-480BDX54-B2" ein neues Back-Contact Glas-Glas-Modul mit 480 Watt Leistung auf den europäischen Markt. Bei einer Leistung von 235 Watt pro Quadratmeter erreicht es nach Herstellerangaben einen Wirkungsgrad von 23,5 Prozent. Mit einem Temperaturkoeffizienten von -0,26 Prozent pro Grad Celsius arbeite es auch bei Hitze mit geringen Leistungsverlusten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
