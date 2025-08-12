© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Quartalszahlen des Gesundheitsdienstleister kommen an der Börse gar nicht gut an. Die Aktie fällt zum US-Handelsstart um 9 Prozent.Die US-amerikanische Pharma-Großhändler Cardinal Health erzielte einen bereinigten Gewinn von 2,08 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Konsensprognose von 2,04 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 60,2 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von 60,9 Milliarden US-Dollar, zeigte jedoch eine stabile Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des positiven Gewinns fiel die Aktie schon im vorbörslichen Handel um etwa 9 Prozent, nachdem die Nachrichten die Anleger verunsicherten. Auf 12-Monatssicht liegt die Aktie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE