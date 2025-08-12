Unterföhring (ots) -- Das offizielle Key Art finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/689ad76ef40c363dc557f3c4)- Die Drama Serie von Brad Ingelsby ("Mare of Easttown") umfasst sieben Episoden in der ersten Staffel, die wöchentlich auf Sky und WOW starten- Zum Cast gehören neben Ruffalo unter anderem Tom Pelphrey, Alison Oliver, Raúl Castillo und Martha PlimptonUnterföhring, 12. August 2025 - Die Drama-Serie "Task" von "Mare of Easttown"-Schöpfer Brad Ingelsby startet am 8. September auf Sky und WOW. Neue Episoden folgen wöchentlich, direkt am Tag nach der US-Ausstrahlung.Über "Task":In den Arbeitervierteln von Philadelphia leitet ein FBI-Agent (Mark Ruffalo) eine Task Force. Sie sollen einer Reihe von gewalttätigen Raubüberfällen ein Ende setzen, die von einem arglosen Familienvater (Tom Pelphrey) verübt werden.Zum Cast der Serie gehören unter anderem Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox und Martha Plimpton.Serienschöpfer, Autor, Showrunner und Executive Producer von "Task" ist Brad Ingelsby. Als Regisseur und Executive Producer fungieren Jeremiah Zagar und Salli Richardson-Whitfield. Weitere Executive Producer der Serie sind Mark Roybal und Paul Lee for wiip, Mark Ruffalo, David Crockett und Ron Schmidt. Als Co-Executive Producer fungieren Nicola Jordan-Webber und Jeremy Yaches für Public Record.Ausstrahlung:Die Drama-Serie startet am 8. September exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. "Task" umfasst insgesamt sieben Episoden, neue Episoden starten wöchentlich.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Selina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6095621