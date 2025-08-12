Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine über weite Strecken richtungslose Sitzung leicht fester beendet. Der SMI reagierte verhalten positiv auf die am Nachmittag publizierten neuen US-Inflationsdaten, obwohl er die Gewinne zwischenzeitlich aber wieder abgeben hatte. In den USA blieb die Jahresteuerung im Juli trotz der Zollpolitik der US-Regierung überraschenderweise gleich hoch wie noch im Vormonat. Viele Unternehmen nähmen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
