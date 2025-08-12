© Foto: Matt Rourke - APDer Technologieanalyst Dan Ives von Wedbush Securities warnt, dass die von Elon Musk angedrohten Klagen gegen Apple erheblichen Schaden anrichten könnten. Der Tesla- und xAI-Chef wirft dem iPhone-Konzern vor, im App Store Konkurrenten seines KI-Chatbots Grok systematisch zu benachteiligen und bevorzugt OpenAI zu fördern. Musk kündigte an, "unverzüglich rechtliche Schritte" einzuleiten. In Beiträgen auf seiner Plattform X kritisierte Musk, dass X und Grok nicht in Apples "Must-Have"-Rubrik auftauchen, obwohl X weltweit die meistgenutzte Nachrichten-App und Grok auf Platz fünf aller Apps stehe. Er sprach von einem "klaren Verstoß gegen das Kartellrecht". Apple hat seit Juni 2024 eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
