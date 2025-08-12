The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2025
ISIN Name
CA81111V1076 SCRYB INC.
US00751YAH99 ADV.AU.PARTS 23/26
US7851353026 S+W SEED CO. NEW DL -,001
