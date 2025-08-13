EQS-News: Evotec SE
Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO) hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Diese zeigen wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung der neuen Strategie für nachhaltiges und profitables Wachstum und unterstreichen das starke Wachstum von Just - Evotec Biologics im Zuge der Umstellung auf ein weniger kapitalintensives Modell.
Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec:
"Wir sind mit der Umsetzung unserer Strategie auf dem richtigen Weg: Evotec macht bedeutende Fortschritte in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums. Just - Evotec Biologics hat seinen starken Wachstumskurs mit einem Umsatz von über 100 Mio. € im ersten Halbjahr fortgesetzt, und die Entwicklung unserer strategischen Partnerschaft mit Sandoz ist ein Beweis für die vielversprechende Zukunft des Unternehmens als skalierbarer Technologieanbieter mit einem kapitaleffizienteren Modell.
Unser Kerngeschäft im Bereich D&PD sieht sich weiterhin mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert, aber wir sehen starke Fortschritte bei unseren Hauptkooperationen und bauen unsere Plattformtechnologien, wie beispielsweise unsere molekulare Patientendatenbank, systematisch aus. Ich bin zuversichtlich, dass unsere anhaltende Fokussierung auf unsere Vorreiterrolle in Technologie- und Wissenschaftauch in Zukunft greifbare Ergebnisse erzielen wird."
Fortschritte bei wichtigen strategischen Kooperationen
Prognose für das Gesamtjahr 2025
Ausführliche Informationen und Finanztabellen finden Sie im Halbjahresbericht, der auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen.
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Volker Braun
