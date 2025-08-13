EQS-News: Sixt SE
SIXT steigert Gewinn um 71 % - Rekordumsatz im zweiten Quartal - Jahresprognose bestätigt
Gesteigerte Flotteneffizienz sowie Umsatzwachstum in allen Regionen sorgen für starke Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld
Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "SIXT wächst weiter - selbst in einem herausfordernden Marktumfeld. Im zweiten Quartal erzielten wir gegenüber dem Vorjahresquartal mit mehr als 7 % Umsatzplus einen neuen Rekord. Das EBT steigerten wir sogar um 71 %, im ersten Halbjahr mehr als 150 %. Die starke Nachfrage nach unseren attraktiven Mobilitätslösungen in allen Regionen haben wir mit einer nur moderat gewachsenen Flotte und einem hohen Premiumanteil von 54 % effizient bedient. Damit bieten wir so viele Premiumfahrzeuge an wie nie zuvor. Gleichzeitig konnten wir die Flottenkosten deutlich senken. Insgesamt sind wir bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und abnehmender Visibilität auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unsere Prognose."
Konzern-Kennzahlen für das 2. Quartal 2025
