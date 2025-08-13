EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SIXT steigert Gewinn um 71 % - Rekordumsatz im zweiten Quartal - Jahresprognose bestätigt (News mit Zusatzmaterial)



13.08.2025 / 07:30 CET/CEST

SIXT steigert Gewinn um 71 % - Rekordumsatz im zweiten Quartal - Jahresprognose bestätigt

Gesteigerte Flotteneffizienz sowie Umsatzwachstum in allen Regionen sorgen für starke Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld



Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "SIXT wächst weiter - selbst in einem herausfordernden Marktumfeld. Im zweiten Quartal erzielten wir gegenüber dem Vorjahresquartal mit mehr als 7 % Umsatzplus einen neuen Rekord. Das EBT steigerten wir sogar um 71 %, im ersten Halbjahr mehr als 150 %. Die starke Nachfrage nach unseren attraktiven Mobilitätslösungen in allen Regionen haben wir mit einer nur moderat gewachsenen Flotte und einem hohen Premiumanteil von 54 % effizient bedient. Damit bieten wir so viele Premiumfahrzeuge an wie nie zuvor. Gleichzeitig konnten wir die Flottenkosten deutlich senken. Insgesamt sind wir bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und abnehmender Visibilität auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unsere Prognose."



Konzern-Kennzahlen für das 2. Quartal 2025 Umsatz: 1,08 Mrd. EUR (+7,4 % vs. Q2 2024) - Erneuter Rekordumsatz in einem zweiten Quartal dank deutlichen Wachstums im Kerngeschäft Kurzzeitmiete

EBT: 107,3 Mio. EUR (+70,8 % vs. Q2 2024) - Starke Verbesserung beim Ergebnis, besonders aufgrund des deutlichen Umsatzanstiegs und verbesserter Fleet Holding Costs

EBITDA: 353,1 Mio. EUR (-8,1 % vs. Q2 2024) - Der gestiegene Anteil geleaster Fahrzeuge hat das EBITDA rechnerisch reduziert, da Leasingaufwendungen oberhalb des EBITDA erfasst werden, während Abschreibungen darunter liegen

Durchschnittliche Flottengröße: 197.800 Fahrzeuge (+5,7 % vs. Q2 2024) - Effiziente und innerhalb der Nachfrage liegende, moderate Steigerung der Flotte mit einem hohen Premiumanteil von 54 % Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt + 5-10 % Umsatzsteigerung im Vergleich zu 2024

~ 10 % EBT-Rendite. Deutliche Steigerung vs. 2024 Zusatzmaterial zur Meldung:



