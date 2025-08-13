Zürich - Ein Forscherteam unter der Leitung der Universität Zürich hat modernste Gentechnik mit künstlicher Intelligenz kombiniert und damit eine neue Methode zur präzisen DNA-Veränderung entwickelt. Die Technologie ermöglicht es, menschliche Krankheiten genauer zu nachzubilden, und schafft die Grundlage für Gentherapien der nächsten Generation. Die präzise und gezielte Editierung von Erbinformation durch kleine Punktmutationen oder die Integration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab