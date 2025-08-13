Basel - Straumann sieht sich nach den ersten sechs Monaten 2025 auf Kurs in Richtung Jahresziele. Das Geschäft mit Zahnimplantaten lief vor allem in Regionen wie Asien/Pazifik besonders gut. Den Umsatz beziffert das Unternehmen in einem Communiqué vom Mittwoch auf 1,3 Milliarden Franken, ein Plus von 5,9 Prozent. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum 10,2 Prozent (VJ 16,1). Nach wie vor steht die regionale Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
