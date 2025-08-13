Von Angelika Jacobs, Universität Basel Basel - Einst wollte er Wein machen, heute tüftelt er an der Synthese von Naturstoffen - und am perfekten Pizzateig. Doktorand Silas Battisti hat einen Sinn für das ideale Zusammenspiel. In jeder Hinsicht. Wenn man in einem Weinbaugebiet wie Südbaden aufwächst, liegt das Thema nahe: Nach dem Abitur wählte Silas Battisti ein duales Studium in Weinbau und Önologie, das Theorie und Praxis der Weinherstellung vermittelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab