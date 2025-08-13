Lyss - Der Automobilzulieferer Feintool hat im ersten Halbjahr 2025 erneut unter dem schwachen Automarkt gelitten. Der Umsatz ging gegenüber der Vorjahresperiode weiter zurück und wie im Vorjahr resultierte ein Verlust. Der Umsatz reduzierte sich um gut 14 Prozent auf 334,5 Millionen Franken. Währungsbereinigt lag der Absatz um 11,5 Prozent unter dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor allem in der grössten Region Europa blieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
