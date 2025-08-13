Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW sieht die Bundesregierung in der Pflicht, sich in Brüssel für eine Notifizierung des Biomassepakets durch die EU-Kommission einzusetzen. Sollte diese nicht schnell erfolgen, droht die Stilllegung von bis zu 80 Biogasanlagen in NRW. Noch immer wartet Biogasbranche auf die Notifizierung des Biomassepakets durch die EU-Kommission. Von der rechtzeitigen Genehmigung dieses Gesetzespaketes hängt der Umfang des Ausschreibungsvolumens für die anstehende Biomasse-Ausschreibung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
