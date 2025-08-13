NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibe unverändert. Das Management gehe aber nun davon aus, dass das vierte Quartal bei der Erfüllung dieser Prognose eine größere Rolle spielen wird./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
