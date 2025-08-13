DJ Porsche Holding senkt Ausblick 2025

DOW JONES--Nachdem sowohl Volkswagen als auch der Sportwagenbauer Porsche ihre Ausblicke für das laufende Jahr gesenkt haben, zieht auch die Porsche Holding nach. Die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, erwartet nun ebenfalls einen niedrigeren Gewinn. Im ersten Halbjahr konnte sich das DAX-Unternehmen in den schwarzen Zahlen halten.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Porsche Holding nun von einem bereinigten Konzernergebnis nach Steuern von 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro aus. Bislang hatte der Konzern 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro erwartet. Die Nettoverschuldung wird zum Jahresende weiterhin bei 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro gesehen.

Im ersten Halbjahr sackte der bereinigte Konzerngewinn auf 1,1 Milliarden von 2,1 Milliarden im Vorjahr ab. Auf berichteter Basis verzeichnete die Porsche Holding einen Gewinn von 338 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte sie noch einen Milliardenverlust eingefahren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.