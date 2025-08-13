Die PVA TePla AG (DE0007461006) hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Ertragskraft weiter gestärkt und ihre Marktposition in margenstarken Technologiefeldern ausgebaut. Obwohl der Umsatz mit 119,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert lag, war eine deutliche Belebung der Nachfrage spürbar. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus projektbezogenen Terminverschiebungen und einem geringeren Auftragsvolumen aus dem Jahr 2024. Doch das Unternehmen setzte den strategischen Transformationskurs konsequent fort und investierte plangemäß in Personal, Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt