Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt bekannt, dass es mit Eagle Plains Resources Ltd. (OTCQB: EGPLF) ("EPL" oder "Eagle Plains") einen Kaufvertrag für Konzessionsgebiete abgeschlossen hat, gemäß dem Hi-View eine 100%ige Beteiligung an den Projekten Saunders ("Saunders") und Nub ("Nub") erwerben wird. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 70.000 C$ in bar sowie 350.000 Hi-View-Aktien und eine Net-Smelter-Royalty in Höhe von 3 % zugunsten von Eagle Plains. Hi-View kann 2 % der Net-Smelter-Royalty für eine Barzahlung von 2.500.000 $ erwerben.

Abbildung 1. Beteiligungen in Toodoggone mit den neuen Projekten Saunders und Nub

R. Nick Horsley, CEO und Direktor von Hi-View, erklärte: "Mit dem Erwerb der Projekte Saunders und Nub stärken wir unsere Position im produktiven Distrikt Toodoggone in British Columbia weiter. Das strategisch günstig gelegene Konzessionsgebiet Saunders befindet sich entlang eines etablierten geologischen Korridors, der zahlreiche hochgradige Gold-Kupfer-Lagerstätten beherbergt, darunter auch in der Vergangenheit produktive Minen und Explorationsprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium. Dieses bewährte Umfeld in Kombination mit den ermutigenden historischen Daten gibt uns eine starke geologische Basis für unsere nächste Explorationsphase."

Die beiden Projekte befinden sich etwa 300 km nordöstlich von Smithers, BC, und 30 km nördlich der Cu-Au-Mine Kemess, die von Centerra Gold betrieben wird. Sie liegen im produktiven Terrain Stikine in der Nähe zahlreicher historisch produktiver Minen, Lagerstätten und Explorationsprojekte, darunter die Lagerstätten Lawyers (BC MinFile 094E066) und Baker (BC MinFile 094E026) sowie das Explorationsprojekt Saunders (BC MinFile 094E017), das eine wirtschaftliche Mineralisierung des epithermalen Typs mit geringer Sulfidierung darstellt.

Über das Konzessionsgebiet Saunders

Das 209,6 ha große Konzessionsgebiet Saunders besteht aus zwei diskontinuierlichen Claim-Gruppen, die drei MinFile-Vorkommen überlagern: Saunders Northwest (BC MinFile 094E156), Saunders North (BC MinFile 094E155) und Saunders South (BC MinFile 094E154). Die in Quarzadern und -strängen beherbergte Mineralisierung steht mit verkieselten und tonhaltigen Veränderungen des umgebenden Gesteins in Verbindung. Historische Proben aus dem Konzessionsgebiet Saunders North weisen bis zu 1,42 g/t Au und 11,7 g/t Ag auf. (BC AR 14487). Das Konzessionsgebiet Saunders gilt als äußerst aussichtsreich sowohl für epithermale Au-Ag- als auch für porphyrische Cu-Au-Mineralisierungen.

Über das Konzessionsgebiet Nub

Das 873,9 ha große Projekt Nub ist vom Projekt JOY umgeben, das von Amarc Resources betrieben wird. Das Projekt JOY wird als nördliche Erweiterung des Porphyr-Cu-Au-Distrikts Kemess interpretiert und beherbergt eine signifikante porphyrartige Mineralisierung, einschließlich der Lagerstätten Pine (BC MinFile 094E016) und MEX (094E057) sowie der kürzlich entdeckten Lagerstätte AuRORA. Während auf dem Projekt JOY epithermale Ziele bekannt sind, hat sich die Exploration auf die Entdeckung und Definition von Mineralisierungen des Porphyrtyps konzentriert. Das vorrangigste Explorationsziel auf dem Konzessionsgebiet Nub ist eine magnetische Anomalie in der Talsohle in unmittelbarer Nähe der Diskordanz der Hazelton- und Stuhini-Gruppe, die gemeinhin als "Red-Line" bezeichnet wird. Diese Anomalie deckt sich auch mit anomalen Kupferwerten in der Bodengeochemie.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse von früheren Betreibern erfasst und gemeldet wurden und von einer qualifizierten Person weder überprüft noch bestätigt wurden, jedoch eine Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den betreffenden Konzessionsgebieten bilden können. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den betreffenden Konzessionsgebieten erzielt werden können. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die CSE.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Emily Laycock, P.Geo., Beraterin des Unternehmens und qualifizierte Sachverständige gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia, Kanada, nach Gold, Silber und Kupfer sucht. Seine Konzessionsgebiete umfassen über 9.749 Hektar, einschließlich des Konzessionsgebiets Golden Stranger (2.669 Hektar) und der Claims Lawyers East, West und South. Das Projekt Golden Stranger ist mit 45 bohrbereiten Standorten vollständig genehmigt. Zu den Highlights der historischen Bohrungen zählen 10 Meter mit 11,55 g/t Gold und eine Schätzung vor NI 43-101 (nicht konform) von 498.905 Tonnen mit 2,74 g/t Gold. Bei Probenahmen im Jahr 2024 wurden bis zu 111,5 g/t Gold und 2.740 g/t Silber ermittelt. Dabei wurden 1,3 km von den Hauptvorkommen entfernt neue mineralisierte Zonen identifiziert, die auf ein erhebliches Explorationspotenzial hinweisen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website von Hi-View oder in den jüngsten Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne - President

E-Mail: hdmcap@shaw.ca

Telefon: (604) 377-8994

Website: www.hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80687Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80687&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42841L2075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19768085-hi-view-uebernimmt-projekte-toodoggone