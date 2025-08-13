EQS-News: 123fahrschule SE
123fahrschule erzielt im ersten Halbjahr 2025 vorläufig einen Umsatz von EUR 12,9 Mio. und ein EBITDA von EUR 0,98 Mio.
Das EBITDA lag mit EUR 0,98 Mio. rund doppelt so hoch wie das bereinigte EBITDA des ersten Halbjahres 2024 (EUR 0,50 Mio.). Es zeigt sich klar, dass die in den letzten zwei Jahren angestoßenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität im Ergebnis angekommen sind und die 123fahrschule Gruppe zunehmend ihre Skaleneffekte auch in Gewinne verwandeln kann.
Gleichwohl hat sich insbesondere das Unternehmenssegment Fahrsimulatoren in Deutschland weniger stark entwickelt als noch Anfang des Jahres erwartet. Trotz hohem Interesse am Thema 'Simulatoren' zeigt sich bei deutschen Kunden/Fahrschulen derzeit eine abwartende Haltung, da der vom BMV anstehende Referentenentwurf zur Digitalisierung der Fahrschulausbildung - entgegen der Erwartung der Fahrschulbranche - bislang nicht final veröffentlicht wurde. Der Vorstand geht davon aus, dass mit Vorlage des Entwurfs ein Nachholeffekt einsetzen wird, der sich aber voraussichtlich erst ab dem Geschäftsjahr 2026 maßgeblich in den Umsatzzahlen widerspiegelt. Der auf dieses Geschäftssegment entfallende Umsatz 2025 wird daher voraussichtlich niedriger ausfallen als geplant.
Für das Gesamtjahr 2025 plant der Vorstand dennoch weiterhin mit einer deutlich positiven Entwicklung bei Umsatz und EBITDA gegenüber dem Vorjahr 2024.
Der Halbjahresbericht 2025 wird am 10. September 2025 veröffentlicht.
Über die 123fahrschule SE
