Das neue Rückkontakt-Photovoltaik-Modul von Winaico erreicht einen Wirkungsgrad von 23,5 Prozent. Da sich alle elektrischen Kontakte auf der Rückseite der Solarzellen befinden, ist die Oberfläche homogen schwarz. Der Photovoltaik-Hersteller Winaico hat die Markteinführung eines neuen Photovoltaik-Moduls auf dem europäischen Markt angekündigt. Es handelt sich um das Back-Contact-Glas-Glas-Solarmodul WST-480BDX54-B2. Back-Contact-Solarmodule unterscheiden sich von herkömmlichen Solarmodulen dadurch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
