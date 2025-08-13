Dafür sorgen die hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung. Das Neugeschäft stieg im ersten Halbjahr um rund 47 % auf 921 Mio. Euro, der gesamte Auftragsbestand beläuft sich nun auf 5,9 Mrd. Euro - ein Rekordniveau! Der Umsatz legte um gut ein Fünftel auf 620 Mio. Euro zu, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um knapp 30 % auf 89 Mio. Euro. Unter dem Strich verdiente RENK mit 31 Mio. Euro mehr als im Vorjahr, als noch gut 20 Mio. Euro eingefahren wurden. RENK bestätigte nun seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. Euro sowie ein Ebit zwischen 210 und 235 Mio. Euro. Nicht von der Hand zu weisen ist zudem ein enormes Marktpotential aus deutschen und europäischen Beschaffungsvorhaben im Zusammenhang mit den geplanten Steigerungen der Verteidigungsausgaben. Go RENK, go!



