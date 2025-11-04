Die großen deutschen börsennotierten Rüstungswerte können sich am Dienstag der aktuellen Marktschwäche nicht entziehen. Rheinmetall, Hensoldt und Renk geben zum Vortag gut zwei Prozent nach. Muss in den kommenden Tagen mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden? Oder lohnt bereits jetzt ein Nachkauf? Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag schwach vorgelegt, Europas Börsen inklusive Deutschland folgen abwärts. Der DAX sackt am Vormittag um fast zwei Prozent auf 23.674 Punkte ab. Damit ...

