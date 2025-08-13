Wie bereits in den vergangenen Monaten haben auch in den letzten Wochen Wetter und Politik die Energiepreise beeinflusst. Und fast ebenso oft haben sich diese Faktoren gegenseitig ausgeglichen, sodass die Preise innerhalb relativ enger Bandbreiten schwankten. Zunächst zur Stromseite: Nach einem heißen Juni kehrten die Temperaturen in Mittel- und Westeuropa im Juli auf normale Werte […]Wie bereits in den vergangenen Monaten haben auch in den letzten Wochen Wetter und Politik die Energiepreise beeinflusst. Und fast ebenso oft haben sich diese Faktoren gegenseitig ausgeglichen, sodass die Preise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
