Basel - Manor richtet das Food-Supermarktgeschäft strategisch neu aus und will sich künftig auf die grossen Supermärkte in der Westschweiz und im Tessin konzentrieren. In der Deutschschweiz prüft die führende Warenhausgruppe der Schweiz neue Kooperationsmodelle und beabsichtigt, im Rahmen der Food-Strategie in den nächsten zwei Jahren drei Standorte an Coop zu übergeben. Parallel dazu investiert das Unternehmen über 200 Millionen Franken in die Neugestaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
