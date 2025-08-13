Die Jua AI AG aus Zürich hat ein KI-basiertes Wettervorhersagemodell entwickelt. Es soll Wind- und Solarprognosen sowohl kurz- als auch mittelfristig hochpräzise erstellen können. Das Schweizer Unternehmen Jua AI hat ein KI-basiertes Wettervorhersagemodell mit der Bezeichnung EPT-2 auf den Markt gebracht. Dieses soll hochpräzise sein und dabei weniger Rechenleistung benötigen als andere KI-Modelle. EPT-2 soll sowohl kurz- als auch mittelfristige Prognosen mit sehr hoher Genauigkeit erstellen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
