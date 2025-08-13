© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireCircle-Aktien stürzen ab, nachdem das Unternehmen eine große Aktienemission angekündigt und Investoren mit Verwässerungsängsten verunsichert hat.Die Circle Internet Group hat am Dienstag nach Börsenschluss die Platzierung von insgesamt 10 Millionen Aktien ihrer Class-A-Stammaktien angekündigt - eine Nachricht, die den Kurs im nachbörslichen Handel um 6,1 Prozent auf 153,25 US-Dollar drückte. Von den insgesamt angebotenen Papieren stammen 2 Millionen Aktien direkt von Circle, während 8 Millionen Aktien von bestehenden Anteilseignern verkauft werden. Zudem gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu weiteren 1,5 Millionen Aktien. Kursrückgang nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
