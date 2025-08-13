Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 13.08.2025 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.



Zusammenfassung:

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der weltweit größte spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte im Frühstadium, übernimmt 70% von H2APEXs IPCEI-geförderten 100 MW Elektrolyseprojekt in Lubmin und investiert bis zur finalen Investitionsentscheidung €15 Mio. in das Projekt. CIP und H2APEX streben eine gemeinschaftliche Finanzierung des Projekts an, dessen Bau 2028 abgeschlossen werden soll. Wir sehen den Einstieg von CIP als großen Erfolg für H2APEX an, und halten die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt umgesetzt wird, nunmehr für sehr hoch. Da eine partnerschaftliche Umsetzung des Projekts bereits in unseren Prognosen abgebildet ist, bestätigen wir diese. Auch den erfolgreichen Abschluss der €30 Mio.-Kapitalerhöhung im Juli haben wir bereits berücksichtigt. Wir bekräftigen unser Kursziel von €3,70 und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Kurspotenzial: 100%.





First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.



Abstract:

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), the world's largest specialist fund manager for investments in early-stage green infrastructure projects, has acquired 70% of H2APEX's IPCEI-funded 100 MW electrolysis project in Lubmin and plans to invest €15m in the project ahead of the final investment decision. CIP and H2APEX are aiming for joint financing of the project, which is scheduled for completion in 2028. We consider CIP's entry to be a major success for H2APEX and now believe that the probability of the project being implemented is very high. We confirm our forecasts as they already reflect the implementation of the project in partnership. We have also taken into account the successful completion of the €30m capital increase in July. We reiterate our Buy recommendation at an unchanged €3.70 price target. Upside: 100%.



