Marktbericht für den 12. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt startet ruhig, aber stabil in die neue Börsenwoche. Nach dem starken Jahresauftakt fehlt es zum Wochenbeginn an klaren Impulsen, sowohl von der Konjunktur- als auch von der Unternehmensseite. Der DAX bewegt sich weiter in der Nähe seines jüngsten Rekordniveaus, während sich viele Anleger vor dem Beginn der US-Berichtssaison defensiver positionieren. Neue Positionen werden selektiv aufgebaut, Gewinnmitnahmen bleiben bislang überschaubar. Unterstützung kommt weiterhin von der Zinsseite. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt