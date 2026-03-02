Steyr Motors liefert der Börse den nächsten handfesten Defense-Impuls: Das Unternehmen hat den Abschluss eines erweiterten Rahmenvertrags mit KNDS bekanntgegeben. Kernpunkt: Lieferung von insgesamt mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten (MGU) - und das bis einschließlich 2034. Für Anleger ist das vor allem eins: lange Visibilität. Rahmenverträge mit Mindestmengen sind in der Rüstungszulieferkette Gold wert, weil sie Planungssicherheit geben und die Auslastung über Jahre stützen können - gerade in einem Sektor, der stark von staatlichen Beschaffungszyklen abhängt. Wofür die Einheiten gebraucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin