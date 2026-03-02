EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors schließt neuen langfristigen Rahmenvertrag bis 2034 mit KNDS für ca. 500 Motor-Generator-Einheiten



02.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr Motors schließt neuen langfristigen Rahmenvertrag bis 2034 mit KNDS für mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten Ausweitung der strategischen Zusammenarbeit mit KNDS als führendem europäischen Systemhaus für Landsysteme

Wesentlicher Beitrag zum geplanten Produktionshochlauf des Leopard 2 im Rahmen der europäischen Verteidigungsmodernisierung

Stärkung der Rolle von Steyr Motors als zuverlässiger Lieferant missionskritischer Energieversorgungssysteme

Zusätzliche Absicherung von Produktionsvolumen und technologischer Kompetenz am Standort Österreich Steyr, Österreich, 2. März 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, gibt den Abschluss eines erweiterten Rahmenvertrages mit KNDS bekannt. Der Vertrag umfasst die Lieferung von insgesamt mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten ("MGU") und läuft bis einschließlich 2034. Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen dar. Die kompakten 2-Zylinder-Dieselmotoren mit integriertem Generator dienen der zuverlässigen Stromerzeugung in militärischen Anwendungen und sind insbesondere für den Einsatz im Kampfpanzer Leopard 2 vorgesehen. Darüber hinaus kommen die Einheiten auch im Brückenlegesystem Leguan zum Einsatz. Der neue Auftrag steht im Kontext der umfassenden Modernisierungs- und Beschaffungsprogramme der deutschen Bundesregierung. Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage in Europa investiert Deutschland massiv in den Ausbau und die Modernisierung seiner Streitkräfte, insbesondere in neue Ausrüstung und Fahrzeuge. Der geplante Hochlauf bei Systemen wie dem Leopard-2-Kampfpanzer ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie. Steyr Motors leistet mit seinen technologisch führenden Motor-Generator-Einheiten einen wichtigen Beitrag zur Realisierung dieser Vorhaben. Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: "Unser neuer Rahmenvertrag mit KNDS unterstreicht das Vertrauen unserer Kunden in die Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte. Als europäischer Hersteller hochmoderner Antriebslösungen sind wir stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzbereitschaft und Zukunftsfähigkeit der europäischen Verteidigungssysteme zu leisten." Die MGU von Steyr Motors zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, hohe Robustheit und herausragende Effizienz aus. Sie gewährleistet die autarke Stromversorgung modernster militärischer Plattformen - eine Schlüsselanforderung in zunehmend digitalisierten und vernetzten Einsatzszenarien. Mit dem erweiterten Vertrag festigt Steyr Motors seine Position als strategischer Zulieferer im Bereich militärischer Spezialantriebe und unterstreicht die Bedeutung der österreichischen Spitzentechnologie innerhalb der europäischen Verteidigungsindustrie. Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-Mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News