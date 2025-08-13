FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.08.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES QUILTER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 195 (150) PENCE - BERENBERG RAISES ZEGONA COMMUNICATIONS TARGET TO 1350 (1000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 696 (656) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 8400 (8000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2850 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 1550 (1030) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1516 (1395) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 234 (203) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 298 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' (OW) - PRICE TARGET 275 (290) PENCE - KEPLER CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 350 (475) PENCE - RBC RAISES GENUIT GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 505 PENCE - UBS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'BUY'
