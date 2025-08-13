NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiterhin starkes Wachstum absehbar./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000SPG1003
