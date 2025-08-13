Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen im grünen Bereich. Zum Start hatten Anleger die positiven Impulse der Wall Street und auch der asiatischen Märkte genutzt. Sowohl der S&P 500 als auch die Tech-Börse Nasdaq waren am Vorabend nach US-Inflationszahlen auf neue Rekorde geklettert. Denn mit überraschend auf der Stelle tretenden Preisen ist der Weg für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab